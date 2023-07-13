В Киеве разрешили заменить герб СССР на трезубец на памятнике «Родина-мать»

Как ожидается, работы по замене элемента скульптуры начнутся в ближайшее время.

© Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

Власти Украины разрешили заменить герб СССР на украинский трезубец на памятнике «Родина-мать» в Киеве. Такое распоряжение отдала Госинспекция архитектуры и градостроительства Украины.

О планах по изменению памятника еще весной заявлял глава Министерства культуры страны Александр Ткаченко.

«Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве», - сообщает министерство на своей странице в Facebook* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ).

Как ожидается, герб Советского Союза заменят на украинский трезубец в ближайшее время.

Следует отметить, что памятник «Родина-мать» в столице Украины является пятой по величине статуей в мире. Высота скульптуры составляет 102 метра.

Напомним, в конце прошлого месяца в Киеве был демонтирован бюст советского космонавта, первого человека в космосе Юрия Гагарина. Ранее такое решение было принято в рамках декоммунизации Украины.

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