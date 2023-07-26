«На двенадцать баллов из десяти»: украинец Сибов оценил работу взявших его в плен бойцов ВС РФ
Пленный украинец Валентин Сибов отметил высокий уровень, качественную подготовку и решительность действий пленивших его российских бойцов. Видео беседы предоставило Минобороны России.
«Ребята очень быстро среагировали. Пока мы боялись и прятались от мин, они нас очень быстро взяли. Из десятибалльной шкалы на двенадцать баллов», - заметил Сибов.
Валентин Сибов крайне низко оценил трехнедельную подготовку, которую ВСУ смогли предоставить ему после того, как его мобилизовали прямо с улицы, по пути на работу.
Отдельно был отмечен бардак с документацией в ВСУ - как признался пленный, у него не было полной уверенности, числится ли он в каких-либо штатах, потому что ему не выдали военный билет.
Сибов призвал всех украинцев лучше скрываться от мобилизации и подчеркнул, что, если его в итоге обменяют, то в следующий раз он будет прятаться от работников военкоматов лучше.
Также пленный украинец Николай Смоков посоветовал соотечественникам сдаваться.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.