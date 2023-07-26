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«На двенадцать баллов из десяти»: украинец Сибов оценил работу взявших его в плен бойцов ВС РФ

12:30 26.07.2023
Валентин Сибов крайне низко оценил подготовку украинских мобилизованных.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Пленный украинец Валентин Сибов отметил высокий уровень, качественную подготовку и решительность действий пленивших его российских бойцов. Видео беседы предоставило Минобороны России.

«Ребята очень быстро среагировали. Пока мы боялись и прятались от мин, они нас очень быстро взяли. Из десятибалльной шкалы на двенадцать баллов», - заметил Сибов. 

Валентин Сибов крайне низко оценил трехнедельную подготовку, которую ВСУ смогли предоставить ему после того, как его мобилизовали прямо с улицы, по пути на работу. 

Отдельно был отмечен бардак с документацией в ВСУ - как признался пленный, у него не было полной уверенности, числится ли он в каких-либо штатах, потому что ему не выдали военный билет. 

Сибов призвал всех украинцев лучше скрываться от мобилизации и подчеркнул, что, если его в итоге обменяют, то в следующий раз он будет прятаться от работников военкоматов лучше. 

Также пленный украинец Николай Смоков посоветовал соотечественникам сдаваться.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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