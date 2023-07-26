Украинские боевики обстреляли поселок Теткино в Курской области

Повреждены окна и изгородь одного из домовладений, а также линия электропередачи.

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Сегодня утром украинские националисты обстреляли поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, насчитали пять прилетов.

В результате обстрела повреждены окна и изгородь одного из домовладений, а также линия электропередачи. Часть поселка оказалась обесточена.

«Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению», - сказал Роман Старовойт.

Напомним, в минувшее воскресенье поселок уже подвергался обстрелу. Тогда насчитали 16 прилетов. Осколками были повреждены крыши двух домов.