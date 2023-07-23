ВСУ обстреляли поселки Теткино и Краснооктябрьский в Курской области

В результате обстрела боевиками Курской области поселок Краснооктябрьский был обесточен, и нарушено водоснабжение населенного пункта Веселый.

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Украинские боевики обстреляли два населенных пункта в Курской области. В поселке Теткино Глушковского района зафиксировали 16 прилетов. Осколки повредили крыши двух домов.

В поселке Краснооктябрьский загорелся многоквартирный дом. Кроме того, весь населенный пункт был обесточен.

«Из-за повреждения линии электропередачи посёлок обесточен, и также частично нарушено электроснабжение села Весёлого. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению», - написал глава области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

В Краснооктябрьском пострадавших нет, на счет Теткина информация о них не приводится.

В середине июля в городе Курчатов Курской области упал и взорвался беспилотник. Никто не пострадал. Осколки слегка повредили фасад многоквартирного дома.