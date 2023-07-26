В Сасово из-за ЧП с вагонами с серой эвакуировали 119 жителей

В результате происшествия никто не пострадал.

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В городе Сасово Рязанской области из-за задымления вагонов с серой из близлежащих домов эвакуировали 119 человек. Людей разместили в местной школе. Об этом телеканалу «Звезда» рассказали в региональном управлении МЧС.

Отмечается, что пожар ликвидировали за полтора часа. В тушении участвовало тринадцать человек, привлекалось пять единицы техники. Также был задействован пожарный поезд.

В результате происшествия никто не пострадал. К месту ЧП выехала лаборатория контроля предельно допустимой концентрации в воздухе.

Напомним, возгорание произошло сегодня около половины восьмого утра. Местные власти заверили, что опасности для населения нет.