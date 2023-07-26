«Метод кинжала»: разведчики ЗВО отработали тактику рейдовых действий в зоне спецоперации

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Военнослужащие разведывательного подразделения Западного военного округа (ЗВО) отработали тактику рейдовых действий в обороне противника. Занятия проводились на полигоне в тылу зоны спецоперации.

«“Метод кинжала” мы используем для того, чтобы штурмовать лесополосы. На нашем направлении лесополосы - это преимущественно территория, где враг концентрирует свои силы. И чтобы нам попасть туда и занять рубежи, мы пытаемся отрабатывать тактику, чтобы в дальнейшем можно было продвигать наши войска», - рассказал командир роты с позывным «Радиан».

В ходе тренировок использовались современные технические средства разведки и беспилотные аппараты, с помощью которых бойцы вели панорамное наблюдение за полем боя и определяли координаты оборонительных позиций, огневых средств и командных пунктов боевиков.

«Один человек у нас работает, постоянно держит огонь, все остальные поддерживают. Как только у первого человека в группе кончаются боеприпасы, второй встает на его место. И так далее. Слева и справа была дана корректировка, что там у нас находились вражеские силы. И нужно было общим составом группы отработать по противнику», - рассказал военнослужащий с позывным «Малой».

Бойцы совершенствовали навыки маскировки, скрытного передвижения, ведения прицельного огня из современных автоматов Калашникова АК-12, снайперских винтовок АСВК, пулеметов в составе мелких разведывательных групп по 3-4 человека, используя лесистую местность.

«Боевая работа идет каждый день на разных участках, на разных рубежах, и нам приходится сталкиваться с разными проблемами. И каждый день находим решение. Поэтому каждый день для нас уникален», - говорит командир роты.

После прохождения полного курса подготовки и боевого слаживания разведгрупп военнослужащие отправятся на смену подразделений ЗВО в зоне боевых действий.

Ранее командир разведчиков «Острог» рассказал «Звезде», как правильно действовать в ходе вылазок.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.