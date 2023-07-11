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Командир разведчиков «Острог» рассказал, как правильно действовать в ходе вылазок

06:02 11.07.2023
По словам опытного военного, необходимо проводить доразведку местности и внимательно следить за расставленными противником минами и «растяжками».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские военные в ходе специальной операции продолжают наносить удары по позициям и технике украинских боевиков с использованием информации, полученной от подразделений разведки. Минобороны РФ опубликовало кадры работы бойцов разведывательных подразделений Западного военного округа на Купянском направлении.

Разведчики получила данные о наращивании сил националистов и провели вылазку к линии боевого соприкосновения для наведения огня артиллерии. В ходе выдвижения группа перемещалась по болотистой местности для скрытного занятия позиции.

Расчет БПЛА корректировал огонь ствольной артиллерии и минометов по опорному пункту украинских боевиков. Со второго выстрела был поражен склад с боеприпасами, укрытый в лесополосе.

После выполнения задачи бойцы совершили многокилометровый марш к месту эвакуации и вернулись к точке сбора.

Командир взвода с позывным «Острог» рассказал, что сейчас разведчики выполняют самый широкий спектр задач от классической разведки местности до наведения огня оперативно-тактической авиации на переднем крае боевого соприкосновения. Он также дал совет, как необходимо действовать в ходе вылазок.

«В первую очередь нужно всегда проводить доразведку местности, куда ты пойдешь. Проведи ее хорошо, подними "птицы", посмотри все, нет ли противника. И всегда наблюдать за "растяжками" и минами. Это очень опасная штука», - говорит командир подразделения.

Напомним, ранее боец с позывным «Коба» рассказал, как вражеские дроны «наводят» на цели российскую артиллерию. Военные в Артемовске уничтожили БПЛА и получили полезную информацию.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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