Как спасение жизней бойцов в госпитале Вишневского двигает медицинскую науку

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В операционной тишина, слышны только сигналы контролирующей состояние больного аппаратуры и редкие переговоры шепотом врачей. В Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского идет операция. Одна из нескольких десятков, которые проходят здесь ежедневно.

Александр Лищук – начальник Центра кардиохирургии и один из ведущих мировых специалистов в этой сфере, сам только что вернувшийся из операционной, следит на мониторах за работой коллег. Многие из операций уникальны по сложности. Мастерство врачей - ювелирное.

Один из таких неординарных случаев - пулю из груди бойца пришлось извлекать в ситуации, когда она сама служила пробкой в сердечной стенке и сохраняла жизнь, пока раненого доставляли на операционный стол.

«Очень хорошо организована эвакуация, и когда мы взяли его в операционную - пуля начала уходить, то есть мы подключили аппарат искусственного кровообращения, остановили полностью сердце и таким образом достали пулю. Она как будто бы над нами издевались: когда мы хватали ее за конус, она сползала обратно, уходила. Никогда не думал, что металл так может играть с хирургами», - прокомментировал этот случай Лищук.

Только благодаря подобным операциям за последний год удалось спасти более 100 человек. А ведь госпиталь имени Вишневского - это десятки центров по всем направлениям медицины: от неврологии и микрохирургии до рефлексотерапии и травмотологии. Пожалуй, самое уникальное, что есть в центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского - гибридная операционная, где одновременно пациентом занимаются врачи самых разных специальностей. Ведь часто или с передовой, или после тяжелых аварий пациенты поступают с многочисленными и разнородными травмами.

«Работают несколько бригад одновременно и не мешая друг другу, благодаря этому комплексу. Это, наверное, самое яркое, что нам удалось реализовать за последние годы, опять же - благодаря усилиям нашего министра обороны и его заместителей, потому что такой комплекс самостоятельно запустить было невозможно», - заметил начальник госпиталя имени Вишневского Александр Есипов.

Безусловно, госпиталь имени Вишневского - это, прежде всего, медицинская помощь нашим военнослужащим. Но даже с учетом возросшей нагрузки с началом спецоперации, здесь продолжают оказывать помощь пациентам и в рамках обязательного медицинского страхования, и в экстренных ситуациях, когда счет идет на минуты. Многие десятилетия сюда обращаются за помощью люди со всей России.

Ко многому из того, что делают здесь специалисты, хочется применить слово «чудо». Центр травмотологии. Эти врачи не просто в прямом смысле ставят людей на ноги. Они еще и разрабатывают уникальные протезы,восстанавливают целые утраченные суставы. Как в случае с Леонидом - полученное ранение полностью разрушило плечо. Но сейчас он уже может даже заниматься спортом с небольшой нагрузкой.

«Такие пациенты раньше до центральных госпиталей не доезжали. Ну, представьте себе во время войны санитарный поезд. То есть этому пациенту рука была бы ампутирована. Нам приходится эти протезы, чтобы человек пользовался рукой, готовить самостоятельно. В условиях санкций, в условиях отсутствия импортных протезов. И вот это все разработано нашими инженерами, совместно с нами, и выполняется на наших, российских, заводах», - заявил начальник Центра травматологии Эдуард Пешехонов.

В самой тесной связке с Центром травматологии традиционно работают косметологи. Ведь человека важно не только вылечить от физической травмы, но и не допустить психологического надлома. В Центре реконструктивной и пластической хирургии занимаются восстановлением разрушенных тканей - это необходимо, чтобы люди полноценно возвращались к активной жизни, в социальную среду и благополучно адаптировались.

Ежегодно в госпитале имени Вишневского возвращают к нормальной жизни более 80 000 пациентов. Врачи проводят только сложных операций более 25 000 в год, а вместе с обычными, как говорят хирурги, «рутинными», почти в два раза больше. Такой колоссальный объем работ положительно сказывается на качестве всего, что касается лечения пациентов, а также на опыте врачей, их передовых открытиях, и развитии медицинской науки в целом.

Ранее министр обороны России наградил участников спецоперации, проходящих лечение в госпитале Вишневского.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.