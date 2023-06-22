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Число раненых при взрыве в Париже выросло до 37, еще двоих ищут

Елизавета Егорова
00:33 22.06.2023
Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, остальные - в тяжелом.
Число раненых при взрыве в Париже выросло до 37, еще двоих ищут
© Фото: @Namat_12 Twitter
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При взрыве газа в здании в пятом округе Парижа пострадали 37 человек. Четверо из них находятся в критическом состоянии, остальные - в тяжелом.

По словам главы МВД Франции Жеральда Дарманена, спасатели ищут еще двоих человек под обломками здания, которое после взрыва разрушилось до основания.

Напомним, что вечером 21 июня в Париже в одном из зданий случился взрыв газа. Судя по кадрам из социальных сетей, на месте происшествия поднимался столб черного дыма, а все здание охватил огонь.

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