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На Краснолиманском направлении за сутки погибли более 100 боевиков

07:49 25.07.2023
Украинские националисты десять раз безуспешно атаковали ранее утраченные позиции.
© Видео: Минобороны России © Фото: РИА Новости
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На Краснолиманском направлении специальной операции в районе червонопоповского участка и Серебрянского лесничества украинские штурмовики трех механизированных бригад десять раз атаковали ранее утраченные позиции. В итоге потери боевиков составили свыше 100 человек, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

Еще 14 националистов сдались в плен. Кроме того, уничтожены 4 БМП, 3 боевые бронированные машины и пикап. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две западные гаубицы М-777 и три 120-мм миномета. Экипажи ТОС «Солнцепек» ударили по двум опорным пунктам и району скопления живой силы врага.

На Сватовском направлении российские военные при помощи артиллерии и авиации нанесли поражение по штурмовым группа 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В итоге были уничтожены три боевые бронированные машины, два пикапа и до 30 боевиков.

Ранее Минобороны России рассказывало, как танк Т-90М «Прорыв» разгромил опорный пункт боевиков на Краснолиманском направлении. Приблизившись на расстояние прямого выстрела, оператор-наводчик первым же выстрелом из 125-мм пушки поразил укрепленное сооружение украинских националистов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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