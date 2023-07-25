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Т-90М «Прорыв» прямой наводкой разгромил опорный пункт боевиков на Краснолиманском направлении

05:00 25.07.2023
Приблизившись на расстояние прямого выстрела, оператор-наводчик Т-90М «Прорыв» первым же выстрелом из 125-мм пушки поразил укрепленное сооружение украинских националистов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи танков Т-90М «Прорыв» Центрального военного округа (ЦВО) прямой наводкой нанесли огневое поражение опорному пункту вооруженных формирований украинских националистов на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Российские военнослужащие, используя боевые возможности бронемашины, выдвинулись на огневую позицию. Координаты нахождения украинских боевиков танкисты получили от разведчиков, которые тщательно изучили местность в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

«У меня задача, как механика-водителя, - привезти свой экипаж на огневой рубеж. Они отрабатывают, и моя задача - вернуть их обратно. Это моя самая первая задача, главная и основная, живыми и здоровыми привезти их. Вторая задача - полностью содержать технику в боевой готовности, чтобы всегда была исправна», - поделился механик-водитель с позывным «Митяй».

Приблизившись на расстояние прямого выстрела, оператор-наводчик Т-90М «Прорыв» первым же выстрелом из 125-миллиметровой пушки снес укрепленное сооружение противника.

«Уничтожили 5 опорных пунктов и группу пехоты - 30 человек - минометное отделение. Тяжелую технику мы уничтожаем нашей родненькой пушкой, а пехоту противника стараемся пулеметом. Но, в основном, со штатного оружия "шлепаем" по ним», - рассказал командир танкового взвода с позывным «Спартак».

Ранее корреспондент «Звезды» продемонстрировала внутреннее пространство танка Т-90М «Прорыв». Отдельно был отмечен внутренний простор - в этой бронемашине созданы более комфортные условия для работы экипажа, чем в Т-72Б3.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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