Рота лейтенанта Умарова за сутки отразила четыре волны наступления украинских боевиков

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Младший сержант Сергей Ершов, гранатометчик

Подразделение, в составе которого действовал младший сержант Сергей Ершов, получило боевую задачу занять лесополосу вблизи одного из населенных пунктов, освобожденных от украинских боевиков.

Рано утром российские штурмовые группы на БМП при поддержке танков прорвали правый фланг, совершили обход и зашли к противнику в тыл. Группа младшего сержанта Ершова выдавила украинских националистов и заняла позицию вблизи укрепления, где еще оставались боевики.

Сергей Ершов вместе с отделением выдвинулся к позициям националистов. В ходе боя младший сержант выстрелом из РПГ поразил укрепление противника. Украинским националистам пришлось покинуть позиции.

Попав под минометный и танковый обстрел, Ершов получил контузию, однако начал эвакуировать раненых, которые не могли сами укрыться от обстрела противника. Под непрерывным огнем младший сержант организовал эвакуацию шести раненых боевых товарищей, сгруппировал их в безопасном месте и оказал первую помощь. Так их удалось спасти.