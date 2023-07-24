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Рота лейтенанта Умарова за сутки отразила четыре волны наступления украинских боевиков

00:00 24.07.2023
Несмотря на численное превосходство противника, подразделение Курбана Умарова уничтожило больше десяти единиц военной техники и большое количество националистов.
Рота лейтенанта Умарова за сутки отразила четыре волны наступления украинских боевиков
© Фото: Министерство обороны РФ
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В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

© Министерство обороны РФ

Младший сержант Сергей Ершов, гранатометчик

Подразделение, в составе которого действовал младший сержант Сергей Ершов, получило боевую задачу занять лесополосу вблизи одного из населенных пунктов, освобожденных от украинских боевиков.

Рано утром российские штурмовые группы на БМП при поддержке танков прорвали правый фланг, совершили обход и зашли к противнику в тыл. Группа младшего сержанта Ершова выдавила украинских националистов и заняла позицию вблизи укрепления, где еще оставались боевики.

Сергей Ершов вместе с отделением выдвинулся к позициям националистов. В ходе боя младший сержант выстрелом из РПГ поразил укрепление противника. Украинским националистам пришлось покинуть позиции.

Попав под минометный и танковый обстрел, Ершов получил контузию, однако начал эвакуировать раненых, которые не могли сами укрыться от обстрела противника. Под непрерывным огнем младший сержант организовал эвакуацию шести раненых боевых товарищей, сгруппировал их в безопасном месте и оказал первую помощь. Так их удалось спасти.

© Министерство обороны РФ

Лейтенант Курбан Умаров, командир мотострелковой роты

Мотострелковая рота под командованием лейтенанта Курбана Умарова должна была сдерживать наступающего противника на одном из тактических направлений.

Украинские боевики в течение суток обстреливали шквальным огнем из стрелкового оружия и боевых машин пехоты позиции мотострелковой роты лейтенанта Умарова, чтобы прорвать оборонительные рубежи российских войск.

Несмотря на численное превосходство противника, Курбан Умаров умело использовал особенности местности, грамотно руководил подчиненными. Это позволило отразить четыре волны наступления украинских боевиков.

В ходе упорных боев мотострелковая рота под руководством лейтенанта Умарова уничтожила больше десяти единиц военной техники и большое количество националистов.

После получения команды на перегруппировку основных сил для окончательного разгрома противника Курбан Умаров продолжил бой, обеспечил прикрытие перегруппировывающихся российских подразделений и не допустил прорыва боевиков.

После этого российские подразделения перешли в наступление и нанесли решающий удар. Украинские боевики понесли большие потери и отступили.

© Министерство обороны РФ

Майор Дмитрий Барышников               

Майор Дмитрий Барышников в условиях регулярного огневого воздействия выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи для воздушно-десантного полка.

Украинские националисты стремились восстановить контроль над утраченными территориями, открыли по позициям полка массированный артиллерийский и минометный огонь. В результате боевики повредили часть техники связи и линий связи.

Дмитрий Барышников вместе с подчиненными под постоянным плотным огнем националистов выдвинулся к поврежденной технике и приступил к ее восстановлению. Связь удалось восстановить. Это позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями полка в бою, отразить атаку противника и выполнить поставленную боевую задачу.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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