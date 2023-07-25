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Морпехи ТОФ показали захваченные под Новодонецким «натовские» пулеметы и ПТРК

Максим Низкодубов
06:44 25.07.2023
Трофейное «натовское» вооружение, которое было захвачено российскими военнослужащими в боях под Новодонецким, в ближайшее время изучат специалисты оборонной промышленности.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Бойцы морской пехоты Тихоокеанского флота успешно отбили атаку вооруженных формирований украинских националистов под населенным пунктом Новодонецкое. В результате провального наступления боевиков российским военным достались «натовские» трофеи. Среди них - бельгийский ручной пулемет калибра 7,62 мм, который стоит на вооружении в 80-ти странах мира. Максимальная дальность стрельбы составляет 1 800 метров. Уже после первого применения и обкатки бойцы Вооруженных сил России вынесли вердикт.

«Хороший, но не чета нашему. Наши - более эффективные в этом плане и более надежные», - заявил командир отделения штурмовой роты морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Скиф».

Помимо бельгийского пулемета, в руки наших военнослужащих попали переносные противотанковые комплексы. Предположительно, британского производства. По словам российских бойцов, по сравнению с отечественным вооружением иностранные аналоги - нежные и капризные. От ручных гранат до стрелкового оружия и бронетехники. В боестолкновениях под Новодонецким «натовские» бронемашины показали себя с наихудшей стороны.

«Если посмотреть, то впереди стекловолокно, система охлаждения спереди, она даже для патрона 5,45, 7,62 доступна. Потеря антифриза выведет автомобиль из строя. Наше оружие проще по принципу применения», - сказал стрелок отряда «Шторм» морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Калина».

Захваченную под Новодонецким трофейную «натовскую» технику в скором времени изучат специалисты оборонной промышленности. После этого зарубежные образцы вооружения будут «красоваться» в музеях и на оружейных выставках в России.

Ранее украинские боевики пошли в атаку на Донецком и Краснолиманском направлениях, однако встретили жесткий отпор со стороны подразделений ВС РФ и с большими потерями отошли назад. По противнику отработала артиллерия: российские бойцы били по штурмовым отрядам националистов из РСЗО «Град», а также из дальнобойных орудий «Мста-Б».

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