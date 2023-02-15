Генсек ООН нарисовал мрачную картину скорого Апокалипсиса

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В ближайшие десятилетия нашу планету ждут тяжелейшие испытания - с карты мира исчезнут целые страны, а миграция народов будет схожа с библейским исходом! Люди буду вести ожесточенную борьбу за питьевую воду, землю и другие ресурсы. В роли предсказателя выступил Генсек ООН Антониу Гутерриш. На чем основан такой прогноз, выяснила корреспондент Дарья Сенникова.

Это заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, возможно, еще назовут пророческим. Исход масштабов Ветхого Завета, катаклизмы в разных частях света - более чем в десятке мегаполисов - все это по-мнению генсека Организации Объединенных Наций ждет мир.

«Такие страны, как Бангладеш, Китай, Индия и Нидерланды, находятся в зоне риска. Мегаполисы на всех континентах столкнутся с серьезными последствиями, включая Каир, Лагос, Мапуту, Бангкок, Дакку, Джакарту, Мумбаи, Шанхай, Копенгаген, Лондон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Буэнос-Айрес и Сантьяго. Низко расположенные населенные пункты и целые страны могут исчезнуть навсегда», - заявил Антониу Гутерриш.

Причиной мировой катастрофы, как полагает Гутерриш, станет глобальное потепление из-за которого не первый год таят ледники. Недавно отколовшийся в Антарктиде айсберг видно даже из космоса. Ледник, покрывающий вулкан в Исландии, за столетие стал только меньше - истончился в два раза. Вода от таяния ледяного щита попадает в мировой океан, его уровень неминуемо повышается, сообщают климатологи.

Увеличение температуры даже на пару градусов - а в той же Гренландии в прошлом году было зафиксировано отклонение от нормы почти на 10 градусов - потянет на дно целые страны, миллионы людей будут искать себе новые места для жизни.

«Могут появиться климатические беженцы. Это будет не завтра и не послезавтра, но это произойдет, поскольку человечество продолжает выбрасывать парниковые газы и потепление не удается остановить», - считает Михаил Локощенко ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

По расчетам специалистов, потерять свои дома из-за наводнений и других природных катаклизмов, вызванных глобальным потеплением, могут почти 190 миллионов человек или более 2-х % населения Земли. Тех стран, которых природные аномалии затронут незначительно или вовсе обойдут - не так много.

«От потепления в долгосрочном периоде могут выиграть две страны- Россия и Канада. К счастью, у нас территория в основном возвышенная, мы не Нидерланды, которые ниже уровня моря», - подчеркнул Михаил Локощенко.

По данным ученых, глобальное потепление позволит России более эффективно использовать северные территории. Из-за глобального потепления они станут более комфортными для жизни и пригодными для земледелия.

«Надо напомнить, что 2/3 нашей территории стоит в зоне мерзлоты. И она деградирует, где-то активнее, где-то менее активно. Можно будет культивировать культуры, которые на морозе культивировать невозможно. Можно говорить, что сократятся затраты на отопление», - отметил Андрей Киселев, климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова.

На то, чтобы растопить вечную мерзлоту уйдут века, но процесс уже запущен, не отрицают ученые. В Якутии из-за глобального потепления еще больше углубился и без того крупнейший в мире кратер в вечной мерзлоте. Там ученые обнаружили жеребенка древней лошади, - возраст находки - 42 тысячи лет! Ученые уверены, если ничего не поменяется, в будущем эти углубления станут озерами.

«В отдельных регионах, например, в Сахе, оттаивание верхних слоев почты действительно происходит уже сейчас. Активизация термокарста, просадка грунта и накопление воды в этих просадках», - рассказал Никита Тананаев ведущий научный сотрудник института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН.

При этом в Южном полушарии, становятся интенсивнее и учащаются и ливни. И вот - впервые за десятилетия объявила чрезвычайное положение из-за катаклизма - Новая Зеландия. Наводнение, оползни, сотни тысяч домов без света - так сейчас выглядит страна, занимающая одно из первых мест в мире по качеству жизни.