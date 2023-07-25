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AP: администрация Байдена направит Киеву дополнительную военную помощь на $400 млн

Максим Крюков
04:16 25.07.2023
По данным агентства, в пакет военной помощи войдут снаряды для РСЗО HIMARS и NASAMS, а также ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin и 32 бронемашины Stryker.
AP: администрация Байдена направит Киеву дополнительную военную помощь на $400 млн
© Фото: defense.gov
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Соединенные Штаты Америки направят дополнительную военную помощь киевскому режиму в размере 400 миллионов долларов. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на американских чиновников.

По данным агентства, в новый пакет военной помощи войдут различные боеприпасы для систем противовоздушной обороны и беспилотные летательные аппараты для разведки Hornet. Вашингтон также поставит Киеву снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и NASAMS, а также переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

Чиновники рассказали агентству, что администрация президента США Джо Байдена также отправит артиллерийские снаряды для гаубиц и 32 бронемашины Stryker, минометы, 70-мм неуправляемые авиационные ракеты Hydra-70 и 28 миллионов патронов к стрелковому оружию.

Отмечается, что вооружение предоставляется в рамках полномочий президента страны, это даст возможность Пентагону быстро брать боеприпасы из своих собственных запасов и доставлять их на Украину в течение нескольких дней.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп в ходе избирательной кампании заявил, что странам Европы предстоит компенсировать огромные расходы Вашингтона на оказание военной помощи киевскому режиму. По его словам, США уже потратили на поставки оружия и боеприпасов на Украину $200 млрд, что существенно превышает европейские расходы на помощь Киеву. Бывший глава Белого дома также отметил, что ответственность за эскалацию украинского конфликта лежит на действующем президенте Джо Байдене.

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