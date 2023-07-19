Трамп заявил, что Европе придется компенсировать военные расходы США на помощь Украине

По оценкам Дональда Трампа, США уже потратили на поставки оружия и боеприпасов Киеву $200 млрд.

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Европе предстоит компенсировать огромные расходы США на оказание военной помощи киевскому режиму. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в ходе избирательной кампании.

«Я обращусь к странам Европы, чтобы они возместили нам расходы на восстановление запасов вооружений, переданных Украине», - приводит ТАСС слова Трампа в видеообращении к избирателям.

По данным Трампа, США уже потратили на поставки оружия и боеприпасов на Украину $200 млрд, что существенно превышает европейские расходы на помощь Киеву.

Трамп отметил, что на президенте Джо Байдене лежит ответственность за эскалацию украинского кризиса.

«Этот некомпетентный лидер втягивает нас в третью мировую войну», - подчеркнул экс-президент США.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что сумел бы одной фразой из пяти слов остановить конфликт на Украине, для этого ему нужно сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому «Хватит, ты должен заключить соглашение».