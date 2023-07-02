Российские войска нанесли удары по наступающим украинским боевикам на Южнодонецком направлении

Кроме этого, ВС РФ ударили по скоплениям живой силы противника в районах Пречистовки, Макаровки и Новодонецкого.

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Бойцы группировки войск «Восток» нанесли удары по ведущим наступление силам украинских националистов между Равнополем и Макаровкой на Южнодонецком направлении, рассказал «Звезде» глава пресс-центра группировки Олег Чехов.

Удары наносились в том числе артиллерией. Кроме этого, российские войска нанесли поражение сосредоточениям живой силы противника около Пречистовки, Макаровки и Новодонецкого.

Артиллеристы ликвидировали минометный расчет у Золотой Нивы, разбили гаубицу «Мста-Б» около Нового Комара и пикап с боевиками у Пречистовки.

Армейская авиация отработала по скоплениям боевиков в районе Урожайного, Макаровки и Новодонецкого. По Урожайным уничтожены три бронемашины.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как расчет 152-мм гаубицы «Гиацинт-Б» нанес массированные удары по наступающим украинским националистам. А артиллерия Центрального военного округа в Луганской области из «Градов» уничтожила позиции националистов в районе Кременной.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.