Армия Расчет гаубицы «Гиацинт-Б» уничтожил боевиков на Запорожском направлении СВО Военнослужащие действуют в тандеме с расчетами беспилотников, которые корректируют ведение огня и фиксируют уничтожение целей. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Артиллеристы Южного военного округа поддержали огнем действия подразделений группировки Вооруженных Сил России на Запорожском направлении спецоперации. Боевой расчет 152-мм гаубицы «Гиацинт-Б» нанес массированные удары по наступающим украинским националистам. «По разведданным наблюдательных пунктов, обнаружили на переднем крае живую силу, окапывающегося противника, то есть готовили опорные пункты. После чего нам поступила задача уничтожить этот опорный пункт и живую силу противника. Задача поступила и в течение трех минут мы открыли огонь», - рассказал командир батареи с позывным «Второй». Артиллеристы, поддерживая действия мотострелковых подразделений, наносят удары по укреплениям противника, скоплениям живой силы, колоннам военной техники ВСУ, в том числе доставляющим подкрепления на линию боевого соприкосновения. При выполнении огневых задач артиллеристы взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность ведения огня артиллерийских орудий. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика