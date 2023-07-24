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Корреспондент «Звезды» продемонстрировала простор в башне танка Т-90М «Прорыв»

10:41 24.07.2023
По словам корреспондента «Звезды» Натальи Панталевой, внутри «Прорыва» заметно больше места, чем в Т-72Б3.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Корреспондент «Звезды» Наталья Панталева продемонстрировала внутреннее пространство танка Т-90М «Прорыв». 

Отдельно был отмечен внутренний простор - в этом танке созданы более комфортные условия для работы экипажа, чем в Т-72Б3. 

«Танк Т-90М "Прорыв" - самое современное оружие. Оснащен тепловизорами, автоматизированными системами и кондиционером. Намного комфортнее и просторнее, чем в танке Т-72Б3», - сообщила корреспондент.

Командир танкового взвода с позывным Скобарь отметил, что самое полезное, что есть в Т-90М «Прорыв» - это система предупреждения атаки противотанковыми управляемыми ракетами, которая позволяет узнать, что на танк наводятся инфракрасным лучом. 

Ранее сообщалось, что огнеметчики ЦВО уничтожили опорный пункт боевиков на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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