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Поездка в Кронштадт: как в ЗВО исполнили желания детей из социального центра в Петербурге

Роман Закурдаев
05:40 29.12.2022
Оказаться в самом сердце Ленинградской военно-морской базы в Кронштадте, да еще и встать за штурвал корабля на ходовом мостике школьникам помогли военные Западного военного округа.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Западном военном округе (ЗВО) исполнили желания детей - воспитанников одного из петербургских социальных центров. Им организовали поездку в Кронштадт. Там школьники побывали и на настоящем боевом корабле «Перекоп», и в интерактивном музее субмарины, и в Никольском морском Соборе.

Настоящая легенда Балтийского флота - знаменитый учебный корабль «Перекоп» таких гостей встречает с особым трепетом. Едва они ступили на палубу это морского странника - «Перекоп» преодолел столько морских миль, что хватило бы 19 раз обогнуть землю по экватору - как тут же их потянуло на флот.

Так исполняются новогодние желания. Воспитанники одного из петербургских социальных центров помощи семье и детям мечтали побывать на настоящем боевом корабле. Оказаться в самом сердце Ленинградской военно-морской базы в Кронштадте, да еще и встать за штурвал корабля на ходовом мостике школьникам помогли военные ЗВО.

«Мне понравилось на корабле. Весело. В будущем стану морячкой», - сказала девочка Маша.

В каждом взгляде неподдельный интерес - они с увлечением, не отрываясь, слушают рассказ морского офицера. Ну и как же тут без заслуженной награды - традиционные макароны по-флотски.

И это было лишь началом знакомства с Кронштадтом. Дюжину мальчишек и девчонок с непростой судьбой - некоторые по разным причинам временно оказались без родителей - пригласили на экскурсию в морской парк «Патриот».

«Прикольно. Никогда еще не испытывал. Как будто висишь в воздухе, смотришь», - сказал мальчик Олег.

Здесь они виртуально перенеслись в начало 18-го века и увидели, каким остров Котлин в Финском заливе задумывал сам Петр Первый. А в интерактивном музее знаменитой советской подводной лодки С-13 самостоятельно погрузились к морскому дну.

Если уже и ставить яркую финальную точку в этой предновогодней экскурсии, то это, пожалуй, одно из самых подходящих мест. Символ Кронштадта - Никольский морской собор - главный храм-памятник всех российских моряков. Вот так Кронштадт и его богатая морская история для них впервые открылись с самых разных, порою, даже неожиданных сторон.

Ранее «Звезда» рассказала, как проходит предновогодняя акция «Елка желаний» в ВС РФ. В преддверии Нового года главнокомандующие видами и родами войск взялись исполнить самые заветные детские мечты. На «Елке желаний» висят десятки шаров с записками от малышей и подростков, которые воспитываются в многодетных семьях и семьях участников спецоперации. Кто-то хочет получить к празднику игрушку, а кто-то сесть за штурвал боевого самолета. Но для наших военных нет ничего невозможного.

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