Дроны сдетонировали в воздухе, не долетев до наших позиций.

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Рядовой Вооруженных сил РФ Аркадий Басалаев помог уничтожить украинские дроны-камикадзе на приграничной территории. В момент атаки военнослужащий находился на наблюдательном посту. Аркадий первым заметил группу беспилотников и доложил командиру.

Получив приказ на уничтожение, Басалаев открыл огонь по барражирующим боеприпасам. Рядовому удалось попасть по БПЛА, которые сдетонировали в воздухе, не достигнув позиций наших войск.

Ранее зенитчики Западного военного округа в зоне спецоперации уничтожили разведывательный дрон националистов, который приближался к нашим позициям. Огонь по вражеской «птичке» открыли из спаренной зенитной установки ЗУ-23-2.