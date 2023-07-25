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Нолливуд, Вакаливуд и советские мультики: на «Ленфильме» открылся фестиваль «Африка. Вместе в будущее»

Роман Закурдаев
23:25 25.07.2023
Масштабный фестиваль африканской культуры и кино открылся в Санкт-Петербурге. Фестиваль приурочили к саммиту «Россия-Африка». Организаторы подчеркивают - это первое мероприятие в нашей стране, где африканская культура представлена во всем многообразии.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В легендарном Первом павильоне Ленфильма, где когда-то снимали культовые советские ленты, например, «Приключение Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «важнейшее из искусств» на время уступило место фотографии. «Африканская мечта» - серия снимков российских фотографов различных поколений. Их кадры раскрывают все многообразие культуры и природы африканского континента.

Богатый животный мир долины Нила глазами известного российского фотографа Сергея Горшкова. Рядом - тоже Африка, но автор снимков никогда там не был: абстрактное представление. Ярко, глубоко и таинственно. Здесь же мисс Кения на кадрах, сделанных словно нейросетью, и документальные снимки.

«Выбрали несколько портретов детей из совершенно обычных племен. И вот эта чистота, и вот эти глаза - очень захотелось их продемонстрировать», - говорит Анастасия Локтаева, куратор выставки «Африканская мечта».

«Африка. Вместе в будущее» - это еще и фестиваль авторского кино. В нем участвуют 14 картин российских документалистов и африканских режиссеров.

«У нас была задача показать африканский кинематограф - из чего он состоит. А это Нолливуд - кинопроизводство из Нигерии, и Вакаливуд (от Вакалига - трущобный район столицы Уганды Кампалы - ред.) - совершенно сумасшедшая история про кино, которое снимают в Уганде за 200 долларов и которое имеет колоссальный успех. Поэтому кинопрограмма у нас абсолютно обширная», - рассказала  директор фестиваля «Африка. Вместе в будущее. Дни африканской культуры и кино» Анна Штиль.

Фестиваль африканской культуры и кино предваряет собой начало масштабного саммита Россия-Африка, который пройдет в Петербурге 27 и 28 июля. Свое участие в нем подтвердили уже 49 стран африканского континента. В том числе ожидается визит президентов Египта и Южно-Африканской Республики.

При этом, как заявил Дмитрий Песков, почти все африканские государства подверглись давлению со стороны США и стран Европы, чтобы те отказались от участия.

«Если говорить о ситуации в мире, в которой мы сейчас находимся, и я не говорю только о России, но именно о мире, - она очень сложная. Культура выступает в качестве способа выхода из этого конфликта, этой ситуации и всех ее трудностей. По моему мнению, культура приводит к лучшему пониманию друг друга. И это процесс. Культура - это сотрудничество», - говорит директор департамента кинематографии Республики Сенегал Жермен Коли.

В ближайшие три дня на «Ленфильме» насыщенная культурная программа. Кроме современного африканского кино зрителям покажут и старые добрые советские мультфильмы, естественно, про Африку.

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