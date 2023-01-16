Окружен, но не сломлен: рухнут ли стены Белого дома на Байдена из-за скандала с секретными документами

Скандал с обнаружением секретных документов в доме Джо Байдена, скорее всего, не закончится для него тюрьмой или импичментом, но способен поставить крест на планах демпартии США по переизбранию своего лидера на высший пост в стране.

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В Соединенных Штатах Америки набирает обороты скандал вокруг секретных документов, которые президент Джо Байден хранил в гараже своего частного дома. Там обнаружились данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании. Как сообщается, в коробке с личными архивами - документы «под грифом секретно» обнаружил личный адвокат Байдена и, согласно инструкции, и американской исполнительности - сдал своего шефа и его документы.

«Вечером 4 ноября 2022 года в Минюст поступила информация, что Белый дом уведомил архивы о том, что документы с грифом "секретно" были обнаружены в офисе Центра дипломатии и глобального взаимодействия, расположенном в Вашингтоне. Этот офис не уполномочен хранить секретные документы», - заявил генеральный прокурор министерства юстиции США Меррик Гарланд.

Байден попытался оправдаться и заявил, что это его личный гараж и он был заперт.

«Меня проинформировали об этой находке. Я с удивлением узнал, что в тот офис были доставлены какие-то правительственные документы. Но я понятия не имею, что содержится в этих документах», - рассказал Джо Байден.

Но само наличие на руках таких документов - уголовно наказуемое преступление. Рядовым американцам за такое грозит тюрьма, а вот что будет с Байденом - вопрос. Импичмент за это ему вряд ли грозит, тюрьма тоже, а вот поставить крест на его втором президентском сроке этот скандал может вполне. Прямо перед выборами демократические СМИ активно обсуждали аналогичную ситуацию с экс-президентом Дональдом Трампом. В конце августа прошлого года в его резиденции в Мар-а-Лаго ФБР в ходе обысков изъяло более трех сотен секретных документов. Против Трампа начали расследования по статьям об удалении или уничтожении правительственных документов, сокрытия записей, нарушения закона о шпионаже. И теперь вечный политический противник Джо Байдена буквально жаждет крови.

Почему секретные документы властей США оказались совсем не там, где им надлежит храниться и чем скандал с их обнаружением обернется для Демократической партии и президента Джо Байдена расскажет Федор Шеин, в сюжете для программы «Главное с Ольгой Беловой».