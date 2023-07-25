Хьюстон, у вас проблема: Россия пришла на помощь NASA после потери связи с МКС

Из-за технического сбоя специалисты в ЦУП Хьюстона потеряли связь с МКС, не получали телеметрических данных и не могли осуществлять командование.

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Российские специалисты пришли на помощь коллегам из NASA, когда те потеряли связь с Международной космической станцией из-за проблем с электроснабжением Центра управления полетами в Хьюстоне. Об этом на брифинге сообщил руководитель программы МКС в NASA Джоэль Монталбано.

«Сегодня утром <...> у нас возникли проблемы с электропитанием ЦУП Хьюстона и мы потеряли возможность осуществлять командование, в том числе голосовое общение и получение телеметрических данных», - цитирует РИА Новости представителя NASA.

С его слов, с экипажем орбитальной станции удалось связаться через российские системы и объяснить произошедшее. После этого ЦУП в Хьюстоне перевели на резервные системы и работа продолжилась в плановом порядке.

Ранее сообщалось, что Роскосмос и NASA продолжат переговоры о полетах интегрированных экипажей на российских и американских космических кораблях.