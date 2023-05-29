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Роскосмос и NASA подпишут дополнение к соглашению о перекрестных полетах

Ян Брацкий
22:17 29.05.2023
В начале марта 2023 года космические ведомства России и США договорились о продлении программы перекрестных полетов еще на одну миссию.
Роскосмос и NASA подпишут дополнение к соглашению о перекрестных полетах
© Фото: Bill Ingalls, Nasa, GlobalLookPress
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Роскосмос и NASA продолжат переговоры о полетах интегрированных экипажей на российских и американских космических кораблях. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин одобрил проведение соответствующих переговоров и подписание дополнения к соглашению.

«Принять предложение государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о проведении переговоров <...> в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях», - говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

О продлении программы перекрестных полетов еще на одну миссию стало известно в начале марта. Москва и Вашингтон договорились о полете на Международную космическую станцию космонавта Александра Гребенкина в составе экипажа Crew 8 в марте 2024 года.

В середине марта этого года американский корабль Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной на борту приводнился в США. Помимо девушки на Землю вернулись астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Коити Ваката.

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