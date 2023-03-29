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Путин назвал главными целями увеличение доходов россиян и улучшение их жизни

Алексей Курильченко
14:42 29.03.2023
Президент РФ отметил увеличение доходов россиян и снижение инфляции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Цель российской экономики состоит в том, чтобы людям жилось лучше, а их доходы начали расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, отметив, что доходы граждан РФ уже начали потихоньку увеличиваться.

«Ключевой индикатор развития экономики, качества нашей экономической политики - это динамика доходов граждан. В конечном итоге это наша цель - чтобы людям жилось лучше. Отмечу, что заработные платы и реально располагаемые доходы населения в целом по стране вновь стали расти в реальном выражении. Да, это пока очень скромные цифры - здесь и воспроизводить их не буду, но все-таки они есть», - заявил Путин.

Так, с октября прошлого года реальная заработная плата россиян увеличилась на 0,3-0,6%. Путин назвал данный показатель «движением в правильном направлении». А в марте инфляция должна стать менее 4% и замедляться дальше, что тоже отразится на зарплатах. Дополнительные улучшения может внести и повышение МРОТ на 18,5% в начале следующего года.

«Отмечу также, что безработица в России остается на рекордно низком уровне. Однако это не означает, что все проблемы на рынке труда уже решены», - отметил президент.

В начале этого года Путин поручил правительству повысить реальный уровень заработных плат в стране. Кроме того, глава государства поставил кабмину задачу повысить ряд других показателей. Среди них снижение уровня бедности и неравенства населения.

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