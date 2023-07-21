Уровень внешнего долга к ВВП России достиг исторического минимуму

Уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России сократился до рекордных 15%.

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Уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России обновил исторический минимум, сократившись до 15%. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на анализ ЦБ.

Отмечается, что по итогам первого квартала 2023 года показатель внешнего долга к ВВП в России уменьшился до минимальных 15%.

Если по итогам 2022 года объем задолженности перед нерезидентами по отношению к ВВП в России равнялся 16,6%, что было наименьшим результатам с 1993 года, то в первом квартале 2023 года показатель продолжил снижаться, достигнув отметки в 15,45%.

Ранее стало известно, что внешний долг России впервые за 16 лет стал меньше $350 млрд. С начала текущего года он снизился на 8,7%.