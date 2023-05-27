В Волго-Каспийском канале сел на мель следовавший в Иран теплоход

Сообщается, что для снятия с мели судна был направлен буксир.

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Следовавший в порт Амирабад в Иране теплоход «Порт Оля-2» сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале. Об этом сообщили в региональном главке МЧС по Астраханской области.

«Проход судов перекрыт…. Для снятия с мели направлен буксир. Информация уточняется», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Кроме того, уточняется, что корабль вез груз массой 4546,509 тонн. Экипаж корабля состоит из 14 человек. Судно не повреждено, розлива топлива нет, отметили в ведомстве.

Ранее в Тверской области посреди Волги сломался теплоход со 153 пассажирами на борту. Они были доставлены благополучно на берег.