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В Волго-Каспийском канале сел на мель следовавший в Иран теплоход

Игнат Далакян
23:55 27.05.2023
Сообщается, что для снятия с мели судна был направлен буксир.
В Волго-Каспийском канале сел на мель следовавший в Иран теплоход
© Фото: Michael Narten imageBROKER.com Globallookpress
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Следовавший в порт Амирабад в Иране теплоход «Порт Оля-2» сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале. Об этом сообщили в региональном главке МЧС по Астраханской области.

«Проход судов перекрыт…. Для снятия с мели направлен буксир. Информация уточняется», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Кроме того, уточняется, что корабль вез груз массой 4546,509 тонн. Экипаж корабля состоит из 14 человек. Судно не повреждено, розлива топлива нет, отметили в ведомстве.

Ранее в Тверской области посреди Волги сломался теплоход со 153 пассажирами на борту. Они были доставлены благополучно на берег.

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