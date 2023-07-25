В стране и мире Суд в Ростове продлил арест 18 айдаровцев* на три месяца Анна Назайкина Участники нацбата будут находиться под арестом до 13 ноября включительно. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Суд в Ростове-на-Дону принял решение продлить на три месяца заключение под стражу 18 членов украинского нацбата «Айдар»* (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщает РИА Новости. «Удовлетворить ходатайство государственного обвинителя, продлить содержание под стражей...на три месяца, до 13 ноября включительно», - приводит агентство слова судьи. Сегодня в Южном окружном военном суде начали рассматривать дело 18 айдаровцев*. «Звезда» опубликовала кадры из зала суда, сделанные перед началом заседания. Боевиков обвиняют в насильственном захвате власти и изменении конституционного строя Донецкой Народной Республики, также им инкрементируется участие в деятельности террористической организации. «Айдар» - украинский националистический батальон, запрещенная в РФ террористическая организация. Экспертное мнение и аналитика