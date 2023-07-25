В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Суд над 18 айдаровцами* начался в Ростове-на-Дону

Анна Назайкина
11:29 25.07.2023
Изначально слушание было назначено на 7 июля, однако впоследствии его пришлось перенести.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В Ростове-на-Дону начался суд над 18 участниками украинского нацбата «Айдар»* (запрещенная в РФ террористическая организация), передает корреспондент «Звезды».

Им вменяются статьи УК ДНР: «насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР» и «участие в деятельности террористической организации».

Заседание проходит в Южном окружном военном суде. Изначально первое слушание было запланировано на 7 июля, однако впоследствии его пришлось перенести из-за того, что подсудимых не этапировали.

По информации прокуратуры Донецкой Народной Республики, все 18 человек являются членами 24-го отдельного батальона «Айдар»*, который входит в структуру украинских вооруженных сил.

Ранее «Звезда» рассказывала о зверствах боевиков этого нацбата, которые, в частности, занимались пытками жителей Донбасса.

«Айдар» - украинский националистический батальон, запрещенная в РФ террористическая организация.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:29 В стране и мире
Видео
Суд над 18 айдаровцами* начался в Ростове-на-Дону
11:54 В стране и мире
Украинский министр обороны пригрозил продолжать наносить удары по Крымскому мосту
10:55 В стране и мире
СК России установил полицейского, который собирал информацию о семье Дугиных
08:40 В стране и мире
МИД: в Санкт-Петербурге обсудят создание хабов для поставки зерна из России в Африку
07:49 Армия
Видео
На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более 100 боевиков
Популярное
Видео
На видео попал момент взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске
Фигуристка Медведева попала в ДТП на такси
Следователи доказали причастность ангарского маньяка к убийству еще трех женщин
Видео
Риск во имя правосудия: как профессия следователя объединяет более 20 тысяч людей по всей стране
New York Post: Байден заявлял в 1991 году, что не доживет до 2020-го
Видео
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.