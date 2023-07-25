Суд над 18 айдаровцами* начался в Ростове-на-Дону

Изначально слушание было назначено на 7 июля, однако впоследствии его пришлось перенести.

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В Ростове-на-Дону начался суд над 18 участниками украинского нацбата «Айдар»* (запрещенная в РФ террористическая организация), передает корреспондент «Звезды».

Им вменяются статьи УК ДНР: «насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР» и «участие в деятельности террористической организации».

Заседание проходит в Южном окружном военном суде. Изначально первое слушание было запланировано на 7 июля, однако впоследствии его пришлось перенести из-за того, что подсудимых не этапировали.

По информации прокуратуры Донецкой Народной Республики, все 18 человек являются членами 24-го отдельного батальона «Айдар»*, который входит в структуру украинских вооруженных сил.

Ранее «Звезда» рассказывала о зверствах боевиков этого нацбата, которые, в частности, занимались пытками жителей Донбасса.

«Айдар» - украинский националистический батальон, запрещенная в РФ террористическая организация.