Самолет Superjet 100 готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево

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Самолет Sukhoi Superjet 100 готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Шереметьево. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости. Сообщается, что воздушное судно частично потеряло управление.

По данным на 14.47 борт уже приземлился. Официальная информация по ситуации с самолетом на данный момент не поступала.

Напомним, недавно произошла нештатная ситуация на пассажирском самолете Boeing, который направлялся из Сургута в Москву. Его экипаж подал сигнал тревоги.

Сигнал тревоги прозвучал спустя чуть более часа полета. Самолет приземлился в Перми.