В стране и мире Эксперт Санакоев допустил, что Цинь Гана сняли с поста из-за проамериканских позиций Ян Брацкий Занимавший должность главы МИД Китая Цинь Ган после месячного отсутствия на публике покинул пост. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Thomas Trutschel, PHOTOTHEK, GlobalLookPress Читайте нас на: Возвращение Ван И на должность главы МИД Китая является позитивным событием для официальной Москвы. Об этом «Звезде» рассказал президент АНО Российско-китайский аналитический центр Сергей Санакоев. «Это наш ближайших друг, он часто бывает в России. Если Ван И возвращается на должность, то это понятно и предсказуемо. Для нас это, безусловно, хорошо. Напомню слова Ван И. Несмотря на то, что Китай официально не признает Крым за Россией, когда Ван И спросили, что он думает, он ответил: "Я прекрасно знаю историю". А это значит, что Крым принадлежит России», - сказал Санакоев. Ранее стало известно, что занимавший должность главы МИД Китая Цинь Ган после месячного отсутствия на публике покинул пост. «Он был послом Китая в США. Просто он был американистом», - подытожил президент АНО Российско-китайский аналитический центр. Напомним, что Ван И уже занимал должность главы китайского внешнеполитического ведомства с 2013 по 2022 годы. Экспертное мнение и аналитика