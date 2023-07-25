Эксперт Санакоев допустил, что Цинь Гана сняли с поста из-за проамериканских позиций
Возвращение Ван И на должность главы МИД Китая является позитивным событием для официальной Москвы. Об этом «Звезде» рассказал президент АНО Российско-китайский аналитический центр Сергей Санакоев.
«Это наш ближайших друг, он часто бывает в России. Если Ван И возвращается на должность, то это понятно и предсказуемо. Для нас это, безусловно, хорошо. Напомню слова Ван И. Несмотря на то, что Китай официально не признает Крым за Россией, когда Ван И спросили, что он думает, он ответил: "Я прекрасно знаю историю". А это значит, что Крым принадлежит России», - сказал Санакоев.
Ранее стало известно, что занимавший должность главы МИД Китая Цинь Ган после месячного отсутствия на публике покинул пост.
«Он был послом Китая в США. Просто он был американистом», - подытожил президент АНО Российско-китайский аналитический центр.
Напомним, что Ван И уже занимал должность главы китайского внешнеполитического ведомства с 2013 по 2022 годы.