Цинь Гана сняли с должности главы МИД КНР

В последний месяц Цинь Ган не появлялся на публике, в китайском МИД информацию о его местонахождении не комментировали.

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Парламент Китая снял Цинь Гана с должности министра иностранных дел. Об этом сообщило агентство «Синьхуа». На посту его сменит глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Напомним, чиновник уже занимал этот пост с 2013 по 2022 годы.

«В результате голосования было принято решение отстранить Цинь Гана от должности министра иностранных дел КНР, назначить Ван И министром иностранных дел», - говорится в заявлении парламента.

Неопределенность в китайском внешнеполитическом ведомстве была отмечена в западных СМИ с 11 июля. Тогда Цинь Ган по состоянию здоровья не смог посетить саммит АСЕАН на министерском уровне в Джакарте. Вместо него туда поехал Ван И. Ранее стало известно, что из-за «исчезновения» китайского коллеги визит в Пекин отменил министр иностранных дел Великобритании Джемс Клеверли.