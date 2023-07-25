Юрист Соловьев рассказал о мошеннической схеме с просмотром товаров в интернет-магазинах

По словам эксперта, схема относительно новая и работает по принципу многоуровневого маркетинга.

© Фото: Isai Hernandez, imagebroker.com, Global Look Press

Мошенники начали предлагать россиянам до 360 тысяч рублей в месяц за просмотры товаров в интернет-магазинах. По словам доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста России Ивана Соловьева, данная схема относительно новая и работает по принципу многоуровневого маркетинга.

«Предлагают вложить небольшую сумму, которая будет увеличиваться от количества просмотров. Естественно, видя, как увеличивается взнос, у человека появляется соблазн вложить в "бизнес" ещё больше денег», - сказал эксперт в беседе с RT.

Иван Соловьев отметили, что вернуть средства будет невозможно. Также у злоумышленников окажется персональная информация о человеке, которая потом может быть использована в очередном мошенничестве. Эксперт призвал не реагировать на подобные предложения.

Ранее россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества. Злоумышленники из Украины представляются сотрудниками управления МВД по Московской области и заявляют о проведении проверки по уголовному делу о подделке доверенности и хищении денежных средств с чужого счета.

Затем «сотрудник МВД» пытается узнать информацию о счетах и предлагает проверить, не приходили ли туда чужие средства.