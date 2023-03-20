Юрист Соловьев рассказал, как телефонные мошенники с Украины выдают себя за российских правоохранителей
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества. О том, как не попасться в ловушку злоумышленников, рассказал RT заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Он объяснил, что речь идет о звонке с грузинским телефонным кодом - 995.
«Мошенники, находящиеся на западе Украины, с помощью сервиса подмены номера ставят код 995 из Грузии, чтобы было похоже на наш код 985. Человек путает и думает, что это российский сотовый», - сказал он.
Человек представляется сотрудником управления МВД по Московской области и заявляет, что в отношении вас правоохранители ведут проверку по уголовному делу о подделке доверенности и хищении денежных средств с чужого счета.
Затем «сотрудник МВД» попытается узнать, какие у вас счета, и предложит проверить, не приходили ли туда чужие средства.
«Налицо новые мотивы в старой мошеннической схеме. Будьте бдительны и осторожны», - посоветовал юрист.
Юрист напомнил, что настоящие правоохранители не занимаются служебными вопросами с гражданами по телефону - если у них возникают какие-то вопросы, человека приглашают в подразделение.
Ранее эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский рассказал «Звезде», каким образом мошенники выбирают информационные поводы для вымогательств.