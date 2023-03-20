Юрист Соловьев рассказал, как телефонные мошенники с Украины выдают себя за российских правоохранителей

Специалист напомнил, что сотрудники правоохранительных органов не занимаются служебными вопросы с гражданами по телефону.

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Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества. О том, как не попасться в ловушку злоумышленников, рассказал RT заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он объяснил, что речь идет о звонке с грузинским телефонным кодом - 995.

«Мошенники, находящиеся на западе Украины, с помощью сервиса подмены номера ставят код 995 из Грузии, чтобы было похоже на наш код 985. Человек путает и думает, что это российский сотовый», - сказал он.

Человек представляется сотрудником управления МВД по Московской области и заявляет, что в отношении вас правоохранители ведут проверку по уголовному делу о подделке доверенности и хищении денежных средств с чужого счета.

Затем «сотрудник МВД» попытается узнать, какие у вас счета, и предложит проверить, не приходили ли туда чужие средства.

«Налицо новые мотивы в старой мошеннической схеме. Будьте бдительны и осторожны», - посоветовал юрист.

Юрист напомнил, что настоящие правоохранители не занимаются служебными вопросами с гражданами по телефону - если у них возникают какие-то вопросы, человека приглашают в подразделение.

Ранее эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский рассказал «Звезде», каким образом мошенники выбирают информационные поводы для вымогательств.