Эксперт Багдасарян рассказал, чем опасны сверхмалые беспилотники Black Hornet

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Эксперт рабочей группы «Аэронет» Национальной технической инициативы Эдуард Багдасарян рассказал «Звезде», чего стоит ждать от беспилотников Black Hornet, которые, согласно сообщению Associated Press, США собираются поставить киевскому режиму в новом пакете вооружений.

«Они несут оптические системы, в инфракрасном, световом диапазоне. Они позицирнируются для спецвойск, которые работают в городских условиях. Там, где можно за угол залететь, или влететь в помещение какое-то, потому что не слишком глубоко, потому что канал радиосвязи грузится от стенок, перегородок», - заметил Багдасарян.

Кроме этого, он отметил сверхмалые размеры и вес аппарата, который может составлять всего 18 граммов. Они разработаны норвежской компанией, которую выкупили американцы, заказавшие партию таких дронов для нужд Пентагона.

Стихия Black Hornet - городские бои, там, где много зданий, сооружений, обломков и прочих особенностей, которые делают разведку ближнего радиуса в специфических условиях поля боя особенно важной.

Ранее «Звезда» показала, как операторы БПЛА тренируются поражать украинских боевиков с воздуха при помощи FPV-дронов.