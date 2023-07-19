Фугасными и кумулятивными снарядами: операторы БПЛА тренируются поражать украинских боевиков с воздуха

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Инструктор показал дрон и добавил, что максимальный вес, который тот может нести, - 650 грамм. На передовой операторы дронов должны использовать по назначению каждый боеприпас. Поэтому отработка сбросов на тренировочном полигоне не прерывается.

При работе с высокоскоростными FPV-дронами пилот способен наблюдать трансляцию обстановки в режиме онлайн в специальных очках виртуальной реальности. Для противника такие коптеры особенно опасны - они легко взмывают в воздух с нагрузкой больше килограмма, например, с фугасным или кумулятивным снарядом.