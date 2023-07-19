Фугасными и кумулятивными снарядами: операторы БПЛА тренируются поражать украинских боевиков с воздуха
Корреспондент «Звезды» Дария Сенникова побывала в пункте подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов в зоне спецоперации. Военнослужащие отрабатывают сброс боеприпасов с различных видов квадрокоптеров.
На поле боя противник будет стараться уничтожить любой беспилотник. Но дроны-камикадзе, успешно поражающие даже танки украинских националистов, имеют одноразовое применение. В то же время разведывательно-ударные беспилотники, благодаря системе сброса снарядов, после нанесения урона противнику остаются целыми. Оператор БПЛА может использовать их снова.
«Необходимо было поразить живую силу противника. Запускали вот такие же ВОГ-25 для того, чтобы уничтожить его. Цели были достигнуты, задача была выполнена», - показал инструктор БПЛА с позывным «Фара».