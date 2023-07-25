Аналитик Тюрина заявила, что Россия обладает очень серьезной долей зернового рынка в Африке

По результатам прошлого года нашей стране удалось значительно увеличить объемы поставок в страны африканского континента, отметила эксперт.

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У Российской Федерации есть очень серьезная доля зернового рынка в Африке. Такое заявление в разговоре с RT сделала директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина.

По словам эксперта, по результатам минувшего года нашей стране удалось значительно увеличить объемы поставок в страны африканского континента. Речь идет о Танзании, Мозамбике, Анголы, Южной Африки и Кении.

«То есть мы уже имеем достаточно серьезную долю рынка на африканском континенте. Мы наращиваем поставки», - отметила она.

Кроме того, с начала текущего сезона идут поставки в страны центральной и южной части Африки, обратила внимание Тюрина.

«Можно уже даже отнести страны Африки к категории наших постоянных покупателей. Другое дело, что это зерно шло на коммерческой основе. А какие объемы мы сможем поставить безвозмездно, это уже решать на более высоких уровнях…», - добавила специалист.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Россия, вопреки введенным против Москвы санкциям, продолжит энергично работать над поставками в Африку зерна и удобрений.