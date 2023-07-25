Гонки дронов и лазертаг признали видами спорта в России

Кроме того, Минспорта отнесло брейкинг, воздушную гимнастику и многоборье ГТО к видам спорта, которые не являются национальными, военно- и служебно-прикладными.

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Гонки беспилотников и лазерный бой (лазертаг) признали видами спорта в России. Приказ об этом подписал глава Минспорта РФ Олег Матыцин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, министерство отнесло брейкинг, воздушную гимнастику и многоборье ГТО («Готов к труду и обороне») к видам спорта, которые не являются национальными, военно- и служебно-прикладными.

Авиационные гонки, зимнее плавание и фиджитал-спорт включены в реестр видов спорта, которые развивают на общероссийском уровне. Дисциплинами фиджитал-спорта стало двоеборье - тактическая стрельба и ритм-стимулятор.

Ранее глава Минспорта России Олег Матыцин заявил, что РФ активно продвигает повестку организации игр открытого формата, таких как БРИКС+ и «Игры дружбы».