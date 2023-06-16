Матыцин заявил, что Россия продвигает повестку организации БРИКС+ и «Игр дружбы»

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Вектор неприятия, а также агрессивной и негативной политики со стороны международных спортивных федераций уходит. Об этом «Звезде» на полях ПМЭФ рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Видим, что многие международные федерации уже более позитивно относятся к участию наших спортсменов. Видим, что вектор неприятия, агрессивной, негативной политики уходит. Общая картина пока, скажем так, все-таки остается политизированной», - сказал он.

Глава ведомства добавил, что ключевым вопросом в этом году будет решение Международного олимпийского комитета по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм, отметив, что в Минспорте сохраняют надежду на участие представителей России в Играх-2024, которые пройдут в Париже.

Матыцин также заявил, что министерство активно продвигает повестку организации игр открытого формата, таких как БРИКС+ и «Игры дружбы».

«Мы уверены, что этот формат позволит нашим спортсменам сохранить конкурентный уровень подготовки», - резюмировал министр.

Ранее Олег Матыцин заявил, что около 180 российских спортсменов смогут участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже, при условии что россиян допустят и что атлеты пройдут отбор. Он отметил, что РФ должна продолжать диалог с международными спортивными организациями и отстаивать свои интересы с помощью дружественных стран.