Ни Украина, ни Североатлантический альянс не стремились помочь нуждающимся странам, подчеркнула она.

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Киевскому режиму и странам Североатлантического альянса «зерновой» коридор был выгоден для совершения диверсионных действий. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, выступая на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

Спикер Совфеда отметила что Украина публично раскрыла свои планы, которые изначально были под прикрытием зерновой сделки. Ни Киев, ни Вашингтон, ни Брюссель не стремились помочь бедным странам, подчеркнула она.

«У них были другие цели, цели были диверсионные, милитаристские, использовать "зерновой" коридор для диверсий, для террористических актов», - заявила Матвиенко.

Напомним, действие зерновой сделки было прекращено 18 июля, Москва сообщила Стамбулу, Киеву и ООН о своих возражениях против ее продления. Российский лидер Владимир Путин объяснил, почему продление договоренностей потеряло смысл.