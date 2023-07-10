Академик РАН Семенов описал явление, которое изменит погоду по всему земному шару

Наиболее значимые эффекты будут в тропиках и субтропиках – в одних регионах возможны сильные засухи, в других, наоборот, ливневые осадки.

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Академик РАН Владимир Семенов в беседе со «Звездой» рассказал о явлении Эль-Ниньо, при котором экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного.

Ранее в национальном центре экологического прогнозирования США заявили, что 7 июля средняя температура воздуха на Земле обновила исторический рекорд, достигнув 17,23 градуса Цельсия. По мнению ученых, причиной этого может быть Эль-Ниньо.

«Возмущается атмосферная циркуляция, по всему земному шару меняется характер погоды, всякие погодные аномалии формируются, длится где-то около полугода аномалия, затем все возвращается на круги своя», - объяснил эксперт.

Если пик в декабре-январе, то отклик, то есть отложенный эффект, может быть вплоть до следующего лета. Удаленные эффекты наиболее значимы в тропиках и субтропиках – в одних регионах сильные засухи, в других, наоборот, ливневые осадки.

«У нас исследования показывают некий значимый отклик, он выражается в более частом формировании стоячих атмосферных волн, когда в каких-то регионах сильная жара, в других аномальная прохлада в летний период», - добавил Семенов.

Эксперт обратил внимание на то, что Эль-Ниньо не формирует долгосрочных изменений климата - климат теплеет, однако долгопериодных тенденций нет.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила жителей нашей планеты о том, что человечество вступает в пору аномалий впереди, и в самое ближайшее время нас ждут засухи, наводнения, ураганы и аномальная жара.