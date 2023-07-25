Сегодня ночью была отражена атака ВСУ на патрульный корабль «Сергей Котов» в Черном море
Минобороны России сообщило об отражении атаки врага на патрульный корабль «Сергей Котов» в Черном море.
Уточняется, что российский корабль был атакован двумя украинскими морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами.
«Сергей Котов» выполнял задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 370 километрах юго-западнее Севастополя.
Экипаж российского патрульного корабля уничтожил оба катера огнем из штатного вооружения, на дистанции в 800 и 1000 метров. В ходе отражения атаки с пострадавших не было.
В российском оборонном ведомстве отметили, что патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач.
Ранее сообщалось, что экипаж российского вертолета Ка-52 «Аллигатор» уничтожил украинский БТР на Запорожском направлении.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.