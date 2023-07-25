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Сегодня ночью была отражена атака ВСУ на патрульный корабль «Сергей Котов» в Черном море

11:00 25.07.2023
В Минобороны России сообщили, что враг не добился успеха.
Сегодня ночью была отражена атака ВСУ на патрульный корабль «Сергей Котов» в Черном море
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России сообщило об отражении атаки врага на патрульный корабль «Сергей Котов» в Черном море.

Уточняется, что российский корабль был атакован двумя украинскими морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами.

«Сергей Котов» выполнял задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 370 километрах юго-западнее Севастополя. 

Экипаж российского патрульного корабля уничтожил оба катера огнем из штатного вооружения, на дистанции в 800 и 1000 метров. В ходе отражения атаки с пострадавших не было. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач. 

Ранее сообщалось, что экипаж российского вертолета Ка-52 «Аллигатор» уничтожил украинский БТР на Запорожском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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