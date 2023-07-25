Армия Сегодня ночью была отражена атака ВСУ на патрульный корабль «Сергей Котов» в Черном море В Минобороны России сообщили, что враг не добился успеха. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России сообщило об отражении атаки врага на патрульный корабль «Сергей Котов» в Черном море. Уточняется, что российский корабль был атакован двумя украинскими морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами. «Сергей Котов» выполнял задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 370 километрах юго-западнее Севастополя. Экипаж российского патрульного корабля уничтожил оба катера огнем из штатного вооружения, на дистанции в 800 и 1000 метров. В ходе отражения атаки с пострадавших не было. В российском оборонном ведомстве отметили, что патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач. Ранее сообщалось, что экипаж российского вертолета Ка-52 «Аллигатор» уничтожил украинский БТР на Запорожском направлении. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика