В Нижегородской области водитель легковушки врезался в автобус

После столкновения легковушки и автобуса на трассе недалеко от Дзержинска пострадали восемь человек.

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В Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области водитель легкового автомобиля столкнулся с автобусом. Восемь человек пострадали, в том числе один ребенок. Погибших нет.

«Транспортная авария в Балахнинском м.о. Недалеко от поворота на Дзержинск произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса, который следовал по маршруту Заволжье», - сообщило МЧС Нижегородской области в своем Telegram-канале.

На данный момент последствия ДТП ликвидировали. Пострадавшего мужчину госпитализировали.

Сегодня утром на севере Москвы произошло смертельное ДТП с двумя легковыми автомобилями. Водитель «Ауди» погиб на месте происшествия. Пострадали водитель каршеринга и несовершеннолетний пассажир «Ауди».