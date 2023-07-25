Российская делегация во главе с Шойгу посетит КНДР

Визит состоится по приглашению Минобороны КНДР, он будет посвящен, как утверждается в сообщении МО РФ, 70-летию победы корейского народа в войне 1950-53 годов.

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Российская делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу посетит КНДР. Об этом сообщает МО РФ.

Уточняется, что визит пройдет с 25 по 27 июля. Он состоится по приглашению Минобороны КНДР.

«Российская делегация во главе с Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов», - говорится в сообщении от российского оборонного ведомства.

В Минобороны России добавили, что этот визит будет способствовать укреплению связей между РФ и КНДР, а также станет важным этапом развития сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Ранее Шойгу заявил, что Киев не достиг целей контрнаступления ни на одном из направлений.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.