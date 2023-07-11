Шойгу заявил, что Киев не достиг целей контрнаступления ни на одном из направлений

Сергей Шойгу сообщил, что противник потерял 26 тысяч боевиков с начала контрнаступления.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим не достиг целей своего контрнаступления ни на одном из направлений.

В Киеве так раскрутили и разогрели тему с так называемым контрнаступлением, что «если не полмира, то треть точно, ждали его 11-го числа», сказал министр. И даже назвали его стратегическим.

На практике украинские националисты потеряли больше 26 тысяч боевиков с начала контрнаступления. Также уничтожены 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley, добавил Шойгу.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.