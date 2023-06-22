В Астраханской области состоялся выпуск механиков-водителей для ПГРК «Ярс»

Курсанты сдали экзамен по теоретической подготовке и выполнили контрольные упражнения на специальном автодроме.

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В 161-й школе техников Ракетных войск стратегического назначения, которая находится на территории Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области состоялся очередной выпуск прапорщиков - механиков-водителей автономных пусковых установок для соединений подвижных грунтовых ракетных комплексов.

Выпускники сдавали теоретический экзамен, а также выполнили контрольные упражнения на специальном автодроме: вождение по ограниченным проездам, а также преодоление искусственных и естественных мероприятий. Главный критерий при проведении экзамена были знание технических характеристик комплексов их обслуживание, скорость и точность вождения.

Школа, где обучаются будущие механики-водители имеет развитую учебно-материальную базу в учебных аудиториях, а также автодром, который оборудован специальными элементами для выполнения учебных упражнений. Кроме того, для подготовки механиков-водителей многоосных колесных шасси имеются современные 3D-тренажеры по вождению.

На торжественной церемонии выпускники школы техников РВСН получили дипломы о среднем техническом образовании, а также присвоено звание прапорщик.

Обучение курсантов школы техников РВСН длится 2 года и 10 месяцев по специальностям «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что около половины частей РВСН оснащены комплексами «Ярс». При этом глава государства отметил, что «Сармат» с новой тяжелой ракетой поступит на боевое дежурство в ближайшем будущем.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.