В Москве задержали главного инженера по делу о прорыве трубы в ТЦ «Времена года»

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В Москве задержали сотрудника, осуществлявшего функции главного инженера в помещениях торгового центра «Времена года» на Кутузовском проспекте, где из-за прорыва горячей воды погибли четыре человека. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

В ведомстве отметили, что мужчину задержали в рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Вскоре будет избрана мера пресечения.

Напомним, трагедия произошла в минувшую субботу, 22 июля. По данному факту заведено уголовное дело.

Следователи допросили руководство ТЦ. Взяты показания у очевидцев ЧП и сотрудников магазина.