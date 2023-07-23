Следователи допросили руководство ТЦ «Времена года» после гибели четырех человек
Следственный комитет допрашивает руководство московского ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте после гибели четырех человек из-за прорыва горячей воды. Следователи также берут показания у очевидцев и сотрудников магазина.
Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим смерть четырех человек, было передано в Главное управление Следственного комитета по Москве. Об этом сообщил СК в своем Telegram-канале.
Столичный СК показал кадры дополнительного осмотра места происшествия. Вместе со следователями и криминалистами торговый центр исследуют представители Ростехнадзора и инженеры.
Ранее стало известно, что система оповещения о ЧП во «Временах года» не сработала, и посетители магазина полчаса ждали эвакуации. Об этом нашему телеканалу рассказала сотрудница торгового центра Влада Евдокимова.