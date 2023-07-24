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На Краснолиманском и Сватовском направлениях более 40 националистов сдались в плен

07:44 24.07.2023
Российские военные уничтожили пять пикапов, четыре боевые бронированные машины и три БМП.
На Краснолиманском и Сватовском направлениях более 40 националистов сдались в плен
© Фото: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa, GlobalLookPress
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На Краснолиманском и Сватовском направлениях специальной операции украинские боевики из 25-й воздушно-десантной бригады, а также 21-й и 67-й механизированных бригад предприняли 13 безуспешных попыток вернуть ранее утраченные позиции. Атаку отразили российские передовые подразделения при поддержке авиации и артиллерии.

Националисты понесли большие потери. Более 40 боевиков сдались в плен. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. Уничтожены пять пикапов, четыре боевые бронированные машины и три БМП.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации рассказали, как на Краснолиманском направлении огнеметные расчеты Центрального военного округа уничтожили украинских националистов. Бойцы применили термобарические боеприпасы.

При захвате вражеских позиций использовались беспилотники, при помощи которых выявили месторасположение опорного пункта боевиков. Огнеметчики в составе штурмовой группы подобрались к националистам на максимально близкое расстояние.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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